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13:00, 3 ноября 2022Мир

Лавров высказался об усилиях России по миру на Украине

Лавров заявил, что усилия России по мирным переговорам с Украиной блокируются с апреля
СюжетНаселение России:

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Усилия Москвы по достижению консенсуса и начала переговорного процесса для мирного урегулирования кризиса на Украине блокируются с апреля. Об этом после встречи с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Проинформировали наших иорданских друзей о последних событиях в рамках специальной военной операции России, подтвердили цели по защите Донбасса и недопущению дискриминации населения, которое хочет сохранить связь с русским языком, русской культурой. Рассказали [иорданским коллегам] о том, что с апреля блокируются усилия России по мирным переговорам с Украиной», — высказался глава ведомства.

В свою очередь, глава МИД Иордании призвал международное сообщество соблюдать интересы России и всех заинтересованных в мире сторон. Он также подчеркнул необходимость прекращения огня.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому конфликту. По его словам, Москва не будет игнорировать реалистичные предложения от западных партнеров.

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Виктория Кондратьева
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