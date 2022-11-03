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12:05, 3 ноября 2022Мир

Иордания призвала соблюдать интересы России в украинском урегулировании

Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в украинском урегулировании

Фото: Raad Adayleh / AP

При урегулировании украинского конфликта следует соблюдать интересы России, призвал глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в ситуации вокруг Украины следует учитывать интересы всех сторон, не исключая Россию. Помимо этого, глава ведомства подчеркнул необходимость прекращения огня.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому конфликту. По его словам, Москва не будет игнорировать реалистичные предложения от западных партнеров.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Для этого он попросил Путина дать переговорам еще один шанс.

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Виктория Кондратьева
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