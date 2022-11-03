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17:23, 3 ноября 2022Мир

МАГАТЭ не нашло «грязную бомбу» на Украине

МАГАТЭ заявило об отсутствии незаявленной деятельности на украинских ядерных объектах

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Представители МАГАТЭ в ходе инспекции трех ядерных объектов Украины не зафиксировали признаков незаявленной ядерной активности, которые можно было бы отнести к созданию «грязной бомбы». Об этом говорится в официальном заявлении агентства, сообщило агентство Reuters.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах», — заявили представители.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведенной проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.

24 октября стало известно о визите Гросси на Украину, чтобы убедиться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Глава агентства принял официальное приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и намеревался посетить мирные объекты страны для проверки.

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Виктория Кондратьева
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