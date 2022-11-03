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07:37, 3 ноября 2022Россия

Серия взрывов произошла в Мелитополе

РИА Новости: 5-6 взрывов произошли в Мелитополе

Фото: РИА Новости

Серия взрывов произошла в Мелитополе Запорожской области рано утром 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 05:40-05:50 по местному времени было слышно пять-шесть взрывов. В администрации города пояснили, что работала система противовоздушной обороны (ПВО). «Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает», — добавили там.

Ранее более 10 взрывов прозвучало во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Новой Каховке Херсонской области. До этого сообщалось о взрывах в нескольких украинских городах, в том числе в Николаеве, Харькове, Никополе и Кривом Роге.

Марина Совина
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