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14:54, 3 ноября 2022Россия

Российские войска сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, вертолет был сбит в районе населенного пункта Костырка.

31 октября стало известно, что военный вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории Донецкой народной республики (ДНР) в районе населенного пункта Константиновка. В соцсетях начали распространяться кадры с обгоревшими обломками вертолета.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили в ДНР два украинских вертолета и один украинский самолет. В частности, два Ми-8 были ликвидированы вблизи Кировска и Константиновки, а самолет — в районе Никольского.

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Сергей Истомин
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