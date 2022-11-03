Дума предложила распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев

В Госдуму внесли проект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев

В Государственной Думе предложили распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату российского парламента и опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу говорится, что на этот статус могут претендовать лица, которые добровольно присоединились к выполнению задач по содействию Вооруженным силам России в ходе спецоперации.

Проект внесли 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко и секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

26 октября российское правительство поддержало проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ, отражающих вторжение. С момента подписания документа пограничники стали претендовать на полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.