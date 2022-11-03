Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 3 ноября 2022Россия

Дума предложила распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев

В Госдуму внесли проект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Государственной Думе предложили распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату российского парламента и опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу говорится, что на этот статус могут претендовать лица, которые добровольно присоединились к выполнению задач по содействию Вооруженным силам России в ходе спецоперации.

Проект внесли 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко и секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

26 октября российское правительство поддержало проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ, отражающих вторжение. С момента подписания документа пограничники стали претендовать на полагающиеся ветеранам выплаты и льготы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным
У покинувшего «Рубин» грузинского футболиста угнали автомобиль в Италии
Россиянина спустя 25 лет задержали за двойное убийство
Разведчик высказался о подготовке «скрытого удара» российской армии на Украине
Названа дата возобновления движения по разрушенной стороне Крымского моста
Швейцария отказалась продавать Украине снаряды для систем ПВО
Дума предложила распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев
Электроснабжение в «Москве-сити» восстановлено
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.