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06:40, 3 ноября 2022Мир

Оценена вероятность присоединения Бразилии к антироссийским санкциям

Посол Лабецкий: Бразилия при да Силве сохранит позицию неприятия санкций против России
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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России. Такое мнение РИА Новостивысказал посол РФ Алексей Лабецкий.

Он указал, что Запад будет пытаться подключить Бразилию к своей санкционной политике. Однако, отметил дипломат, «Бразилия — страна, которая проводит суверенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов».

Ранее главный научный сотрудник Центра политических исследований Институт Латинской Америки, политолог Збигнев Ивановский объяснил «Ленте.ру», что внешняя политика Бразилии всегда была достаточно многовекторной, потому, вероятно, и сейчас новый президент будет пытаться выстроить отношения и с Россией, и с Китаем, США и государствами западного мира.

77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он уже находился на высшем посту, возглавляя страну с 2003 по 2010 годы.

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Марина Совина
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