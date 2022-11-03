Пригласивший Путина конгрессмен заявил о молчании ООН по ситуации на Украине

Пригласивший Путина конгрессмен Госар заявил, что ООН молчит по ситуации на Украине

Член палаты представителей конгресса США Пол Госар, пригласивший президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры в Аризону, заявил, что ООН демонстративно молчит в вопросах, касающихся ситуации на Украине. Ответ пресс-службы политика передает РИА Новости.

Как пояснил Госар, целью его обращения к президентам было предотвращение дальнейших потерь жизни и собственности в обеих странах. «Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны — и она демонстративно безмолвствует», — подчеркнул он.

Касательно обращения к лидерам России и Украины конгрессмен отметил, что ответа еще не получил. Он признал, что письмо содержит «далеко не полный план», но в то же время указал на необходимость деэскалации в мире. По его словам, она «слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг».

28 октября Пол Госар пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Аризону для того, чтобы провести мирные переговоры. Конгрессмен также заявил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку организации.