L'oreal опровергла отказ от рекламы в Twitter из-за политики Маска

Reuters: L'Oréal опровергла сообщения об отказе от рекламы в Twitter из-за политики Маска

Французская компания L'Oréal опровергла сообщения о том, что временно прекращает финансировать рекламу в социальной сети Twitter на фоне смены владельца платформы. Об этом пишет Reuters.

«L'Oréal не принимала никакого решения о приостановке расходов на рекламу в Twitter», — говорится в сообщении компании в ответ на запрос агентства.

Информацию о прекращении финансирования рекламы ранее опубликовала газета Financial Times. Издание утверждало, что рекламодатели опасаются распространения токсичности из-за желания американского миллиардера и нового владельца платформы Илона Маска отменить некоторые ограничения в распространении контента.

Ранее американский автогигант General Motors приостановил публикацию рекламы в социальной сети Twitter после того, как ее приобрел Илон Маск.

27 октября Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.