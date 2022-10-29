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08:34, 29 октября 2022Экономика

Главный конкурент Tesla остановил работу с Twitter после покупки соцсети Маском

CNBC: General Motors остановил публикацию рекламы в Twitter после покупки соцсети Маском

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американский автогигант General Motors приостановил публикацию рекламы в социальной сети Twitter после того, как ее приобрел миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.

Автопроизводитель, главный конкурент возглавляемой Маском компании по производству электромобилей Tesla, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter​​​. По данным CNBC, General Motors продолжит использовать платформу для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу.

«Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится», — сообщили в компании.

О том, что Маск возглавил Twitter, стало известно 28 октября. Сам миллиардер объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Марина Совина
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