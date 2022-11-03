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19:27, 3 ноября 2022Россия

Разведчик высказался о подготовке «скрытого удара» российской армии на Украине

Разведчик Клупов заявил, что ВС России могут реализовать «хитрый план» в ходе СВО

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Российская армия может реализовать «хитрый план» в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе с MK.RU выразил военный эксперт, ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

По его словам, судя по тому, что на херсонском направлении стягиваются крупные силы, то не исключено, что Вооруженные силы России готовятся нанести «скрытый удар» в совершенно другом направлении.

«Если так получится, что вдруг [командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии] Сергей Суровикин нанесет удар, скажем, по Сумам или Чернигову через Сумы с глубоким прорывом и обхватом объединенных оперативных сил с целью освободить территорию Луганской и Донецкой республик, тогда я скажу, что да, это второй [полководец Александр] Суворов, которого нам сегодня послал Бог», — высказался специалист.

Клупов подчеркнул, что ни верховный главнокомандующий, ни Генштаб, ни военно-политическое руководство страны не позволят оттянуть войска и без боя оставить Херсон.

3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что российские военные могут быть передислоцированы на левый берег Днепра. Он назвал ситуацию непростой и напомнил местным жителям, что они по возможности должны как можно быстрее переместиться с правобережья.

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Варвара Кошечкина
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