В Херсоне допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра

В Херсонской области допустили передислокацию ВС РФ на левый берег Днепра

Российские военные могут быть передислоцированы на левый берег Днепра. В Херсонской области, включая административный центр Херсон, могут произойти боевые столкновения в ближайшие полторы-две недели. О возможном отходе войск заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Замглавы нового российского региона назвал ситуацию непростой и напомнил местным жителям, что они по возможности должны как можно быстрее переместиться с правобережья. «Оставшиеся жители Херсона подвергают себя опасности», — написал Стремоусов в Telegram. Он посоветовал два пути: на водном транспорте через «Речпорт» или же переправиться на личном автомобиле посредством баржи.

Ситуация на херсонском направлении

До объявления о возможном перемещении российских войск Стремоусов заявлял о некритичной ситуации на линии фронта. По его данным, все попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон отбиты, на линии соприкосновения большого скопления украинских войск не наблюдается.

На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что, в принципе, мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск Кирилл Стремоусов замглавы администрации Херсонской области

Параллельно с этим экстренные службы Херсона сообщили, что около часа ночи 3 ноября ВСУ попытались нанести удар по инфраструктуре города с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Днем ранее, 2 ноября, Стремоусов констатировал отражение попыток прорыва украинских войск в херсонском направлении, которые были отражены российскими военными подразделениями.

Взрывы в Херсоне

3 ноября российские военные корреспонденты сообщили о сильном взрыве в Херсоне. По информации репортера Александра Коца, после взрыва были слышны «вибухи поменьше», так как начала работать система противовоздушной обороны (ПВО). Эти данные подтверждает и военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Он добавил, что в районе судоремонтного завода появилось задымление. Видео работы систем ПВО публикует Telegram-канал Zvezdanews.

В конце октября в городе произошел еще один взрыв. Представитель экстренных служб нового российского региона объяснил, что взрыв, который услышали жители Херсона, был вызван ликвидацией инженерами неразорвавшихся снарядов на полигоне. Местные жители сообщали, что от взрыва в некоторых домах вылетели стекла.

Прогнозы

Генерала армии, командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России на Украине Сергея Суровикина в ближайшее время будут ждать серьезные испытания на херсонском направлении. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По мнению Ходаковского, если будет подвиг, его зачтут Суровикину, а также его офицерам и солдатам. Поражение же при этом, считает комбат «Востока», станет персональным. «А заодно припомнят и [генерал-полковника Александра] Лапина, в борьбе вокруг которого он не участвовал, — но нужно же будет на ком-то отыграться? Держись, главком», — добавил он. 24 октября стало известно, что в городе начали создавать отряды российской территориальной обороны.

22 октября администрация региона призвала всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов. Из города также вывезли памятники российским военачальникам Александру Суворову и Федору Ушакову.

По состоянию на 24 октября, в Херсонской области с правого берега Днепра на левый переместили более 22 тысяч жителей. «Программа эвакуации рассчитана на 60 000 граждан», — утверждает замгубернатора региона Екатерина Губарева. 2 ноября неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными гражданами во время перемещения из Херсона на левый берег Днепра.