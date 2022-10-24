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11:59, 24 октября 2022Россия

Из Херсона вывезли памятники Ушакову и Суворову

Readovka: памятники Суворову и Ушакову в Херсоне сняли с постаментов и вывезли

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Памятники российским военачальникам Александру Суворову и Федору Ушакову вывезли из Херсона на фоне усиления обстрелов и диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало издание Readovka.

Официально городские власти пока не подтверждали исчезновение монументов, однако на опубликованных кадрах видно, что изваяния пропали со своих привычных мест. При этом постаменты, на которых располагались памятники, остались нетронутыми.

«Памятник Александру Суворову стоял в Херсоне более 70 лет, располагаясь на улице, также названной в честь выдающегося полководца, а памятник Ушакову был открыт в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии по одноименному проспекту», — отмечают журналисты.

22 октября власти Херсона призвали всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег. Соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов. В понедельник, 24 октября, стало известно, что в городе начали создавать отряды российской территориальной обороны.

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Алевтина Запольская
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