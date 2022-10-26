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14:23, 26 октября 2022Россия

В Херсоне взорвали неразорвавшиеся снаряды

Экстренные службы Херсона заявили, что громкий взрыв был подрывом неразорвавшихся снарядов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Взрыв, который услышали жители Херсона, был вызван ликвидацией инженерами неразорвавшихся снарядов на полигоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб нового российского региона.

«Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов», — рассказал он.

Жители Херсона ранее сообщали, что от взрыва в некоторых домах вылетели стекла.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина пытается завербовать подростков для слежки за деньги. Как он утверждает, люди «ведутся, читают на сайте» сообщения о выдаче 10 тысяч гривен (свыше 16 тысяч рублей) с просьбами сделать что-то.

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Василий Мека
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