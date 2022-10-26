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14:05, 26 октября 2022Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о попытках Украины завербовать подростков

Балицкий заявил, что Украина пытается завербовать подростков для слежки

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина пытается завербовать подростков для слежки за деньги. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Их руками и глазами производится слежка, их методами с помощью телефонов, коммуникаций. Это молодежь 12-15 лет — самая задействуемая фашистами сейчас молодежь, которую они соблазняют деньгами», — сообщил Балицкий.

Как он утверждает, люди «ведутся, читают на сайте» сообщения о выдаче 10 тысяч гривен (свыше 16 тысяч рублей) с просьбами сделать что-то. По его словам, в основном Киев задействует несовершеннолетних.

Ранее в Республике Адыгея украинские спецслужбы вербовали российских заключенных на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Уточнялось, что силовики связались с мужчиной, осужденным за уклонение от отбывания наказания, и предложили ему пополнить ряды ВСУ за деньги. После освобождения он начал вербовать своих товарищей по колонии.

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Кристина Есикова
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