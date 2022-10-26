В Запорожской области рассказали о попытках Украины завербовать подростков

Балицкий заявил, что Украина пытается завербовать подростков для слежки

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина пытается завербовать подростков для слежки за деньги. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Их руками и глазами производится слежка, их методами с помощью телефонов, коммуникаций. Это молодежь 12-15 лет — самая задействуемая фашистами сейчас молодежь, которую они соблазняют деньгами», — сообщил Балицкий.

Как он утверждает, люди «ведутся, читают на сайте» сообщения о выдаче 10 тысяч гривен (свыше 16 тысяч рублей) с просьбами сделать что-то. По его словам, в основном Киев задействует несовершеннолетних.

Ранее в Республике Адыгея украинские спецслужбы вербовали российских заключенных на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Уточнялось, что силовики связались с мужчиной, осужденным за уклонение от отбывания наказания, и предложили ему пополнить ряды ВСУ за деньги. После освобождения он начал вербовать своих товарищей по колонии.