В Адыгее украинские спецслужбы начали вербовать российских заключенных на службу в ВСУ

В Республике Адыгея украинские спецслужбы начали вербовать российских заключенных на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, украинские силовики связались с 29-летним мужчиной, осужденным за уклонение от отбывания наказания и находящимся в колонии поселка Тлюстенхабль. Они предложили ему пополнить ряды ВСУ за деньги, на что заключенный согласился. Отмечается, что ранее мужчина также был судим за грабеж и развратные действия.

После выхода из мест лишения свободы фигурант начал вербовать своих товарищей по колонии и агитировал их стать частью украинской армии, однако российские спецслужбы задержали наемника. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания в Майкопе.

По статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.