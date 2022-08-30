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Украинские спецслужбы начали вербовать российских заключенных на службу в ВСУ

В Адыгее украинские спецслужбы начали вербовать российских заключенных на службу в ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В Республике Адыгея украинские спецслужбы начали вербовать российских заключенных на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, украинские силовики связались с 29-летним мужчиной, осужденным за уклонение от отбывания наказания и находящимся в колонии поселка Тлюстенхабль. Они предложили ему пополнить ряды ВСУ за деньги, на что заключенный согласился. Отмечается, что ранее мужчина также был судим за грабеж и развратные действия.

После выхода из мест лишения свободы фигурант начал вербовать своих товарищей по колонии и агитировал их стать частью украинской армии, однако российские спецслужбы задержали наемника. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания в Майкопе.

По статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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