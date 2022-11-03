Российский подросток облил горючим 14-летнего мальчика, поджег и попал на видео

В Крыму подросток облил горючей жидкостью и поджег 14-летнего мальчика

В крымском поселке Куйбышево подросток поджег 14-летнего мальчика. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал закрытый Telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь».

На кадрах видно, как подросток обливает рукава школьника прозрачной горючей жидкостью из пластмассовой бутылки и поджигает зажигалкой. В результате пламя мгновенно охватывает верхнюю половину тела ребенка. Все это сопровождается смехом оператора.

Прокуратура Крыма начала проверку по фату травмирования ребенка. Как сообщает ведомство на своем сайте, подросток поджег своего знакомого во время игры. Мальчик был госпитализирован с ожогами рук.

Ранее в Удмуртии 27-летняя внучка попыталась заживо сжечь бабушку. Мотивом стали запреты родственницы не пить, не устраивать дома праздники и не менять возлюбленных.