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07:00, 4 ноября 2022Среда обитания

Россияне рассказали о главных проблемах с бригадами ремонтников

«Работа.ру»: главной проблемой подрядчиков по ремонту стало отсутствие гарантий на услуги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Главной проблемой при обращении к подрядчикам для выполнения ремонта в доме россияне назвали отсутствие гарантий на оказанные услуги. О неудобствах, связанных со строительными бригадами, рассказали в совместном исследовании сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами». Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты опросили 3000 человек старше 18 лет по всей России и выяснили, что 86 процентов респондентов хотя бы раз в жизни делали ремонт. При этом 35 процентов из сталкивавшихся с переоборудованием жилища делали его полностью самостоятельно. Другие 40 процентов поручали часть работы специалистам, и лишь 11 процентов — полностью доверяли ремонт подрядчикам.

Самой распространенной проблемой в поиске ремонтных бригад оказалось отсутствие гарантий на оказанные услуги — ее отметили 32 процента опрошенных. Второй по популярности стала задержка сроков — с ней сталкивались 29 процентов россиян. На третьем месте — непрозрачная ценовая политика у подрядчиков, на которую указали 26 процентов респондентов.

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Каждый четвертый из опрошенных (25 процентов) сталкивался с низким качеством оказанных услуг, а 23 процента россиян отметили, что подрядчик проводил неофициальную сделку за оказание услуг без чека и договора. Еще 18 процентов респондентов рассказали, что ремонтники брались за работу, которую не знали, как выполнять. Около 5 процентов россиян пожаловались на грубое общение с клиентом. При этом почти треть опрошенных (29 процентов) заявила, что не сталкивалась ни с какими проблемами.

Наиболее распространенным способом поиска надежных подрядчиков респонденты назвали советы друзей или знакомых (71 процент). Среди других методов поиска ремонтных рабочих россияне указали профильные сервисы (19 процентов) и платформы по поиску отдельных мастеров (15 процентов). При этом каждый десятый искал специалистов в социальных сетях, а 7 процентов обращались за помощью к соседям. 4 процента респондентов убеждены, что бригаду можно найти через тематические форумы.

Ранее россияне назвали главные проблемы в ремонте. По данным опроса «СберУслуг» и Rambler&Co, чаще всего респонденты сталкиваются с невозможностью уложиться в планируемый бюджет (36 процентов). Второе место в списке наиболее часто встречающихся проблем заняла нехватка материалов — на нее пожаловались 20 процентов. Еще 18 процентов остались недовольны работой подрядчиков, 12 процентов не смогли закончить ремонт в намеченный срок.

Нина Ташевская
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