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20:29, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии заявили о похищении экс-депутата на территории Украины

Адвокат экс-депутата Молдавии Андронаки заявил, что его подзащитного похитили на Украине
Владимир Андронаки

Владимир Андронаки. Кадр: TV8 / YouTube

Адвокат экс-депутата Молдавии Владимира Андронаки Олег Мыца заявил, что его подзащитного не задерживали на границе Украины — он был похищен на территории страны. Об этом он рассказал молдавскому телеканалу Publika.

По словам адвоката, Адронаки сам рассказал ему об этом. Он подчеркнул, что его подзащитный считает себя невиновным и намерен оспорить решение суда, который удовлетворил просьбу об аресте бывшего депутата на 30 суток.

Ранее стало известно, что Украина объявила персоной нон грата и выдворила из страны экс-депутата парламента Молдавии от Демократической партии Владимира Андронаки. Позже его задержали молдавские правоохранители на пограничном пункте «Крива-Мамалига».

На родине бывшего депутата подозревают в краже миллиарда долларов из молдавских банков. Кроме того, Андронаки являлся деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, которого США недавно внесли в санкционные списки.

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Алевтина Запольская
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