Трое друзей заступились за женщину и до смерти забили ее бывшего мужа

В Ивановской области трое россиян получили сроки за забитого до смерти мужчину

В Ивановской области трое россиян получили от семи до восьми лет колонии за забитого до смерти мужчину. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, вечером 19 июля 2021 года трое друзей распивали алкоголь, когда одному из них позвонила знакомая и попросила поговорить с ее мужем, которого заподозрила в краже трех тысяч рублей. Россияне отправились на выручку, прибыли к дому пары и принялись избивать супруга женщины. Как позже установили следователи, каждый нанес не менее 17 ударов по туловищу и голове жертвы. В результате россиянин скончался.

Следственный комитет России возбудил дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц» ) УК РФ.

26 октября сообщалось, что в Кузбассе россиянин во время застолья забил до смерти наказывавшего его в детстве отца.