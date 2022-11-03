Крокодил напал на мальчика на глазах у его семьи и утащил под воду

The Tico Times: занятая рыбалкой семья не успела спасти мальчика от крокодила

В Коста-Рике крокодил утащил под воду ребенка на глазах у занятой рыбалкой семьи. Об этом сообщает The Tico Times.

Мальчик отдыхал вместе с семьей на берегу реки Матина в провинции Лимон вечером в воскресенье, 30 октября. Ребенок плыл вдоль берега, когда на него напал хищник. Крокодил схватил мальчика и скрылся вместе с ним под водой. В этот момент взрослые рыбачили неподалеку, однако все произошло настолько быстро, что они не успели вовремя добраться до мальчика, чтобы спасти его.

По словам местных жителей, в реке обитает множество крокодилов. В это время года рептилии становятся более агрессивными. Тело мальчика все еще не обнаружено, его поисками занимаются представители властей. Родным ребенка оказывают помощь психологи.

Крокодилы распространены в Коста-Рике, хотя нападения на людей случаются редко. Эксперты предупреждают, что рыбалка на берегах рек, которая является популярным времяпрепровождением, очень опасна, особенно в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша крокодил напал на 17-летнюю девушку и растерзал ее на глазах у сестры. Индианки пасли стадо коз возле ручья.

