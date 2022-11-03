People: актер Райан Рейнольдс захотел купить клуб НХЛ «Оттава Сенаторс»

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс захотел купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Об этом сообщает People.

По информации источника, артист заинтересован в приобретении канадской команды, если та будет выставлена на продажу. Отмечается, что он хочет, чтобы клуб продолжал базироваться в Оттаве.

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают вариант продажи команды.

«Оттава» была основана в 1990 году. Клуб ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, но доходил до финала турнира в 2007 году.

В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм». Он выступает в пятом дивизионе Англии.