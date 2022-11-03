Крупная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Якутия» объявила распродажу билетов со скидкой до 40 процентов

Крупная российская авиакомпания «Якутия» объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всем направлениям. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

Приобрести проездные документы со скидкой до 40 процентов можно с 3 по 6 ноября. Акция действует на перелеты в период с 3 ноября по 14 декабря 2022 года и с 16 января по 25 марта 2023 года.

Уточняется, что спецпредложение распространяется на все тарифы, кроме субсидируемых. Акция будет действовать как на внутренних, так и на международных рейсах. Например, выгодно купить билеты предлагается по маршрутам Санкт-Петербург — Екатеринбург, Москва — Новосибирск, Москва — Сочи, Якутск — Новосибирск, Нерюнгри — Новосибирск, Москва — Махачкала, Новосибирск — Сочи.

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