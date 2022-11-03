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16:47, 3 ноября 2022Путешествия

Крупная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Якутия» объявила распродажу билетов со скидкой до 40 процентов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Крупная российская авиакомпания «Якутия» объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всем направлениям. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

Приобрести проездные документы со скидкой до 40 процентов можно с 3 по 6 ноября. Акция действует на перелеты в период с 3 ноября по 14 декабря 2022 года и с 16 января по 25 марта 2023 года.

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Уточняется, что спецпредложение распространяется на все тарифы, кроме субсидируемых. Акция будет действовать как на внутренних, так и на международных рейсах. Например, выгодно купить билеты предлагается по маршрутам Санкт-ПетербургЕкатеринбург, МоскваНовосибирск, Москва — Сочи, Якутск — Новосибирск, Нерюнгри — Новосибирск, Москва — Махачкала, Новосибирск — Сочи.

Ранее сообщалось, что дешевле всего туристы до конца 2022 года могут отдохнуть в Сочи: стоимость номера в трехзвездочной гостинице начинается от тысячи рублей в сутки. Вторую строчку в рейтинге самых недорогих для проживания путешественников городов России заняла Пермь: трехзвездочный отель в городе обойдется от 1100 рублей за ночь.

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Валентина Процкова
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