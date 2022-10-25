Назван топ-10 самых дешевых для проживания туристов городов России

OneTwoTrip: дешевле всего туристам до конца 2022 года можно отдохнуть в Сочи

Выгоднее всего туристам до конца 2022 года можно отдохнуть в Сочи — стоимость номера в трехзвездочной гостинице начинается от тысячи рублей в сутки. Такие данные раскрываются в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет «Газета.Ru».

Вторую строчку в рейтинге самых дешевых для проживания путешественников городов России заняла Пермь, трехзвездочный отель в городе обойдется от 1100 рублей за ночь. Еще одним выгодным направлением назван Красноярск — здесь проживание стоит от 1300 рублей за номер в сутки.

В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, где отель категории три звезды можно забронировать за 1350 рублей за ночь, Самара и Нижний Новгород — от 1400 и 1450 рублей соответственно. Замыкают десятку недорогих для проживания городов Воронеж и Казань, где имеются варианты гостиниц от 1500 и 1550 рублей, а также Уфа и Москва — от 1600 и 1660 рублей.

Дороже обойдется отдых в Екатеринбурге (варианты размещения есть от 1570 рублей), Тюмени (от 1800 рублей), Владивостоке (от 1850 рублей), Новосибирске (от 1900 рублей) и Челябинске (от 1950 рублей).

Ранее стало известно, что российские туристы полностью отказались отдыхать в Крыму — у местных отельеров нет ни одного бронирования на ноябрь. Отмечается, что к массовому оттоку отдыхающих привело объявление в республике высокого уровня террористической опасности.