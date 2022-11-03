В Испании заявили о чрезвычайно близких отношениях России и Китая

El País: Си Цзиньпин и Путин отчетливо показали Западу, насколько близки Россия и Китай

Китай не станет отказываться от сотрудничества с Россией, даже несмотря на санкционное давление. Об этом пишет испанское издание El País.

«Пекин не бросит Москву, поскольку считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения ситуации в мире», — говорится в публикации.

По словам автора, за последние годы Си Цзиньпин и Владимир Путин сделали все возможное, чтобы отчетливо показать миру, насколько сблизились КНР и Россия.

«Си назвал Путина лучшим и самым близким другом. Они встречались с 2013 года около 40 раз. Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и считают, что стратегическое партнерство и взаимодействие в новой эпохе станут благоприятным фактором на международной арене», — пишет обозреватель.

Помимо этого, действия Пекина после начала спецоперации России на Украине еще раз показали, что США — главный противник КНР.

У России и Китая имеется одна общая цель — изменить мировой порядок. Си не стремится осуждать Москву — на самом деле он молчаливо поддерживает решение Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку, говорится в публикации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о непрерывном укреплении дружеских отношений России и Китая. Генеральный секретарь ЦК КПК направил поздравительную телеграмму по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.