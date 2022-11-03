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13:45, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

В Союзе журналистов России отреагировали на идею создать министерство пропаганды

Секретарь СЖР Шафир назвал частной инициативой идею создать министерство пропаганды
Тимур Шафир

Тимур Шафир. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Идея создания в России министерства информации и пропаганды очень громкая, но неясно, какие именно функции будет выполнять орган, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на идею депутата Госдумы Андрея Гурулева создать это ведомство.

Частная инициатива

Относиться к этому предложению можно как к инициативе отдельно взятого депутата, считает он.

«Лично у меня и, думаю, у многих моих коллег нет никакого представления о том, что подразумевается под этим предложением, что должно входить в функции этого ведомства, насколько это соответствует основному закону нашего государства, насколько это соответствует основным законодательным нормам, касающимся деятельности СМИ, их свободы и ограничений. По факту сейчас говорить не о чем. Есть громкая инициатива, которую мы все обсуждаем. Говорить, насколько это полезно или вредно, мы с вами тоже сейчас не можем», — считает Шафир.

Регулирование СМИ в России

Он напомнил, что сейчас журналисты руководствуются законом о СМИ, а также дополнительными законодательными нормативными актами, которые регулируют их деятельность.

У нас сейчас медийное поле регулируется достаточным образом — различными нормами, подзаконными актами и всеми прочими требованиями

Тимур Шафирсекретарь Союза журналистов России

«У нас достаточно активно все отрегулировано, у нас достаточно активно работают государственные институты, у нас очень внимательная, очень детализированная работа в соответствующем комитете Государственной Думы, у нас достаточно активно работают общественные организации, в том числе наш Союз журналистов России. Название "министерство пропаганды" звучит интересно, звучит хайпово, все начали сейчас это обсуждать, что за этим стоит, какие предложения. Самое главное, для чего это предлагается, — хотелось бы с этим ознакомиться, чтобы обсуждать это конкретно», — заключил Шафир.

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Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды. По его словам, жители страны уже адаптировались к информационной войне. Граждане научились различать фейки и не доверять первичной информации.

«Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до фейкомета. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» — заявил парламентарий.

Орган с аналогичным названием существовал в гитлеровской Германии. Имперское министерство народного просвещения и пропаганды было создано для контроля в сфере культуры и средств массовой информации, за просвещением и для осуществления пропаганды среди населения. Ведомство просуществовало с 1933 по 1945 год под руководством министра пропаганды Йозефа Геббельса.

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Варвара Кошечкина
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