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10:19, 3 ноября 2022Россия

В России предложили создать министерство информации и пропаганды

Депутат Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды. Об этом сообщает «МК».

По словам парламентария, россияне уже адаптировались к информационной войне, а также научились различать фейки от правды.

«Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема — это отсутствие единого центра управления этой темой», — подчеркнул Гурулев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО ведет против Москвы санкционную и информационную войну. Кроме того, отметил он, Североатлантический альянс поставляет Киеву разведданные и наемников.

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Сергей Истомин
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