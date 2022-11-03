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14:27, 3 ноября 2022Среда обитания

Определены самые интересующиеся жильем в Сочи россияне

«ОНИКС-Недвижимость»: больше всего жильем в Сочи интересовались москвичи

Фото: Elina Sitnikova / Unsplash

В сентябре-октябре 2022 года больше всего среди россиян жильем в Сочи интересовались москвичи. Такие данные предоставила компания «ОНИКС-Недвижимость» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики определили, что доля запросов со стороны жителей столицы достигла 22 процентов. Объектами в Сочи активно интересовались жители Санкт-Петербурга — показатель оценили в 6 процентов. Топ-3 списка интересующихся замкнули жители Краснодара — доля составила 3 процента.

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В десятку городов по спросу на покупку недвижимости в Сочи вошли Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Шахты, Нижний Новгород, Красноярск и Волгоград. На указанные города пришлись доли от 2,4 до 1 процента.

Что касается спроса на аренду жилья, то рейтинг возглавили москвичи с долей 13 процентов. На второй строчке расположился Санкт-Петербург с показателем 3,6 процента. Топ-3 списка замкнул Краснодар — доля составила 2,9 процента.

Ранее эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что в мае 2022 года спрос на однокомнатные квартиры и студии в Сочи вырос на 0,4 процента. Аналитики отметили, что повышение спроса на небольшие по площади объекты происходит на фоне общего снижения интереса к недвижимости в городе.

Нина Ташевская
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