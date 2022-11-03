Обозреватель Onet Болановский заявил, что иностранцы сократили финансовую помощь Украине

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

Как пишет обозреватель издания Ян Болановский, в начале российской спецоперации Нацбанк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки вооруженных сил. «Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились», — заявляет он.

Журналист добавил, что к 20 октября на счет поступило 21,7 миллиарда гривен, из которых 20,8 миллиарда передано ВСУ. При этом издание ссылается на данные Forbes, согласно которым 70 процентов суммы было зачислено до 19 апреля. Из статистики следует, что 56 процентов вливаний совершено в долларах, 23 процента — в евро, 14 процентов — в фунтах, шесть процентов — в польских злотых, и один процент — в швейцарских франках.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) в скором времени рассмотрит идею главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о передаче замороженных и арестованных активов Центробанка (ЦБ) России в рамках помощи Запада Украине, проработкой юридической стороны этого вопроса уже занимаются эксперты.