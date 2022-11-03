Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:51, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Иностранцы сократили финансовую помощь Украине

Обозреватель Onet Болановский заявил, что иностранцы сократили финансовую помощь Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

Как пишет обозреватель издания Ян Болановский, в начале российской спецоперации Нацбанк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки вооруженных сил. «Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились», — заявляет он.

Журналист добавил, что к 20 октября на счет поступило 21,7 миллиарда гривен, из которых 20,8 миллиарда передано ВСУ. При этом издание ссылается на данные Forbes, согласно которым 70 процентов суммы было зачислено до 19 апреля. Из статистики следует, что 56 процентов вливаний совершено в долларах, 23 процента — в евро, 14 процентов — в фунтах, шесть процентов — в польских злотых, и один процент — в швейцарских франках.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) в скором времени рассмотрит идею главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о передаче замороженных и арестованных активов Центробанка (ЦБ) России в рамках помощи Запада Украине, проработкой юридической стороны этого вопроса уже занимаются эксперты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам
Боррель заявил о выделении Евросоюзом 22 миллиардов евро Украине
Диетолог напомнила простой способ выбрать оптимальный размер порции еды
В России оценили возможность применения ядерного оружия
Воздушная тревога сработала в граничащих с сектором Газа районах Израиля
Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
Британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными героями
Турция прокомментировала процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Сотрудники посольства США посетили баскетболистку Грайнер в российской тюрьме
Экс-возлюбленная Тимати показала лицо после уменьшения губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.