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21:08, 3 ноября 2022Мир

В ЕС допустили передачу замороженных активов ЦБ России Украине

Bloomberg: ЕС рассмотрит идею о передаче замороженных активов Центробанка России Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче замороженных и арестованных активов Центробанка (ЦБ) России в рамках помощи Запада Украине будет рассмотрена ЕС в скором времени, эксперты уже прорабатывают юридическую сторону вопроса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Обозреватели агентства допустили, что в рамках данной инициативы пока планируется направить только ту часть активов, которая арестована на территории Европы. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае, если страны Европейского союза (ЕС) решат конфисковать замороженные российские активы. «Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия примет соответствующие меры в ответ», — уточнила дипломат.

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Дмитрий Сотак
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