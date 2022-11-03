Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

Совбез ООН не принял резолюцию России по деятельности биолабораторий США на Украине

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за документ проголосовали Россия и Китай. Великобритания, США и Франция выступили против резолюции, еще девять делегаций воздержались.

Резолюция предполагала создание комиссии, в которой были бы представители всех членов Совбеза, для расследования претензий России к США и Украине по обязательствам по Конвенции о биологическом оружии в контексте деятельности лабораторий на украинской территории.