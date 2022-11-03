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00:12, 3 ноября 2022Мир

Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

Совбез ООН не принял резолюцию России по деятельности биолабораторий США на Украине

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за документ проголосовали Россия и Китай. Великобритания, США и Франция выступили против резолюции, еще девять делегаций воздержались.

Резолюция предполагала создание комиссии, в которой были бы представители всех членов Совбеза, для расследования претензий России к США и Украине по обязательствам по Конвенции о биологическом оружии в контексте деятельности лабораторий на украинской территории.

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Марина Совина
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