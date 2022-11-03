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11:01, 3 ноября 2022Бывший СССР

Семь судов с сельхозпродукцией отправились из портов Украины

Семь судов с зерном вышли из Одессы и других портов Украины 3 ноября

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В четверг, 3 ноября, из украинских портов в рамках «зерновой инициативы» отправились семь судов с сельхозпродукцией, общий объем зерна и другой продукции на них составляет 290 тысяч тонн, сообщило министерство инфраструктуры Украины в своем Telegram.

Отмечается, что суда вышли из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» и направились в страны Азии и Европы. По информации министерства, одно из судов, ESENTEPE, везет 29 тысяч тонн семян подсолнечника в Оман, судно KEY KNIGHT перевозит 67 тысяч тонн кукурузы в Китай. Информация по другим судам не приводится.

1 ноября сообщалось, что в рамках зерновой сделки три судна покинули порты Украины. Решение о перемещении судов согласовали делегации ООН, Турции и Украины. Россия на тот момент приостановила участие в сделке.

2 ноября Россия возобновила реализацию зерновой сделки, приостановленной после теракта в Севастополе. По данным Минобороны, российская сторона получила письменные гарантии от Украины — Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.

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Антон Похиляк
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