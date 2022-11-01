Reuters: три судна с зерном покинули порты Украины после приостановки участия РФ в сделке

Три судна с зерном покинули порты Украины в рамках зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила 29 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ).

Решение о перемещении судов согласовали делегации ООН, Турции и Украины. Уточняется, что РФ была проинформирована об этом. Как сообщает Reuters, координатор продуктовой сделки, предполагающей вывоз украинского зерна из черноморских портов, в ООН Амир Махмуд Абдулла продолжил обсуждения по данному вопросу с тремя государствами-участниками.

29 октября Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам российского президента Владимира Путина, решение государства приостановить участие в сделке связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.