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13:27, 1 ноября 2022Бывший СССР

Три судна с зерном покинули порты Украины

Reuters: три судна с зерном покинули порты Украины после приостановки участия РФ в сделке
СюжетМинобороны:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Три судна с зерном покинули порты Украины в рамках зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила 29 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ).

Решение о перемещении судов согласовали делегации ООН, Турции и Украины. Уточняется, что РФ была проинформирована об этом. Как сообщает Reuters, координатор продуктовой сделки, предполагающей вывоз украинского зерна из черноморских портов, в ООН Амир Махмуд Абдулла продолжил обсуждения по данному вопросу с тремя государствами-участниками.

29 октября Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам российского президента Владимира Путина, решение государства приостановить участие в сделке связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.

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Кристина Есикова
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