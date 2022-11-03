Олега Тинькова обвинили в клевете

Бывший соруководитель TCS Group Хьюз обвинил бизнесмена Олега Тинькова в клевете

Бывший соруководитель TCS Group Оливер Хьюз назвал ложными высказывания бизнесмена Олега Тинькова о его роли в «Тинькофф Банке». Об этом он заявил в своем блоге на Medium.

«По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес "Тинькофф". Это просто неправда, не говоря уже о клевете», — отметил он.

Хьюз добавил, что после начала специальной военной операции на Украине и попадания Тинькова в санкционный список он покинул Россию и вместе с семьей переехал в Дубай.

«В апреле санкции Великобритании привели к тому, что Олег продал свою долю (по собственному желанию) российскому олигарху. В июле Великобритания приняла закон, согласно которому предоставление управленческих или бизнес-консультаций любой российской компании считается уголовным преступлением», — подчеркнул он. Предприниматель добавил, что окончательно оборвал все связи с русским бизнесом.

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. На момент продажи рыночная капитализация материнской компании банка TCS Group составляла 6,9 миллиарда долларов, то есть доля Тинькова оценивалась примерно в 2,4 миллиарда долларов. Позже бизнесмен заявил, что ему пришлось продать ее за копейки.