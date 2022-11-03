Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:04, 3 ноября 2022Наука и техника

Ледники на объектах ЮНЕСКО исчезнут к 2050 году

В ООН сообщили об угрозе исчезновения ледников на объектах ЮНЕСКО к 2050 году

Фото: Nina Schwendemann / Reuters

Ледники на многих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых вулкан Йеллоустоун и национальный парк Килиманджаро, исчезнут к 2050 году. Об угрозе сообщает Phys.org со ссылкой на доклад ООН.

Команда ученых исследовала 18600 ледников на 50 объектах ЮНЕСКО, которые суммарно занимают площадь около 66 тысяч квадратных километров. Специалисты пришли к выводу, что примерно треть ледников растает из-за глобальных климатических изменений. Полное исчезновение ледяного покрова в Африке, в Пиренеях и Альпах, а также в Йеллоустонском и Йосемитском национальных парках США ожидают к 2050 году.

Примерно с 2000 года лед начал исчезать из-за выбросов углекислого газа (CO2). Каждый год ледники теряли 58 миллиардов тонн льда, что привело к повышению уровня моря почти на пять процентов.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Однако специалисты отмечают, что спасти ледники на оставшихся участках возможно, если глобальное повышение температуры не превысит 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

В октябре группа ученых из разных стран под руководством сотрудников Университета штата Орегон сообщила, что человечество находится в чрезвычайной климатической ситуации, а состояние биосферы Земли определяется как «красный код».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Херсоне допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра
Супруга Зеленского понадеялась на ошибочность заявлений Маска
Ким Кардашьян раскрыла тайную способность своего тела
Атаковавших картину Вермеера активистов приговорили к тюремным срокам
Xiaomi выпустила смартфон с гигантской камерой
Бывший сотрудник дельфинария назвал причину выброса ручных питомцев в море
Раздавивший такси с пассажиркой в Москве водитель фуры лечился от шизофрении
Стала известна судьба освобожденных из плена российских военнослужащих
Минобороны объявило о возвращении в Россию с Украины 107 военнопленных
Узбекистан и Киргизия подписали договор по нескольким участкам границы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.