Ледники на объектах ЮНЕСКО исчезнут к 2050 году

В ООН сообщили об угрозе исчезновения ледников на объектах ЮНЕСКО к 2050 году

Ледники на многих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых вулкан Йеллоустоун и национальный парк Килиманджаро, исчезнут к 2050 году. Об угрозе сообщает Phys.org со ссылкой на доклад ООН.

Команда ученых исследовала 18600 ледников на 50 объектах ЮНЕСКО, которые суммарно занимают площадь около 66 тысяч квадратных километров. Специалисты пришли к выводу, что примерно треть ледников растает из-за глобальных климатических изменений. Полное исчезновение ледяного покрова в Африке, в Пиренеях и Альпах, а также в Йеллоустонском и Йосемитском национальных парках США ожидают к 2050 году.

Примерно с 2000 года лед начал исчезать из-за выбросов углекислого газа (CO2). Каждый год ледники теряли 58 миллиардов тонн льда, что привело к повышению уровня моря почти на пять процентов.

Однако специалисты отмечают, что спасти ледники на оставшихся участках возможно, если глобальное повышение температуры не превысит 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

В октябре группа ученых из разных стран под руководством сотрудников Университета штата Орегон сообщила, что человечество находится в чрезвычайной климатической ситуации, а состояние биосферы Земли определяется как «красный код».