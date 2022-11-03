Напиваться перед сном оказалось смертельно опасным

Кардиолог Кондрахин: умереть во сне можно из-за отравления алкоголем и других причин

Умереть во сне можно из-за тромбоэмболии, апноэ и других заболеваний, рассказал кардиолог Андрей Кондрахин. Причины внезапной смерти он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, умереть во сне можно из-за нарушения сердечного ритма или из-за тромбоэмболии легочной артерии. «Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка (как осложнение болезни), из-за чего и возникает смерть», — объяснил россиянам врач.

Также смертельно опасными оказались отравление алкоголем или психостимуляторами и передозировка снотворного. «Когда человек перепил, лег спать, вдруг у него происходит резкий порыв к рвоте, и он захлебывается своей рвотой. Это называется механической асфиксией», — отметил врач и предостерег от того, чтобы напиваться перед сном.

Кроме того, продолжил он, во сне может случиться инсульт или апноэ — остановка дыхательных движений. «Смерть из-за апноэ возникает внезапно. Человек буквально забывает дышать. Это связано с тем, что у него "падает" активный дыхательный центр», — описал причину летального исхода в этом случае Кондрахин.

Чтобы избежать смерти во сне, Кондрахин посоветовал проходить ежегодную диспансеризацию, соблюдать рекомендации врачей после травм и операций и вести здоровый образ жизни.

Ранее геронтолог Анна Лоу назвала неочевидный способ проверить состояние своего организма. По ее словам, достаточно попробовать постоять на одной ноге и засечь время.