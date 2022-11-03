Власти объяснили отсутствие российского флага в центре Херсона

Власти заявили, что российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда администрации

Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в город Геническ. Об этом Ura.ru сообщили власти Херсона.

Об исчезновении российского триколора со здания администрации Херсонской области на площади Свободы в Херсоне стало известно 3 ноября.

«Правительство Херсонской области еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место его временной дислокации», — объяснили причину отсутствия флага в региональной администрации. Уточняется, что ранее в здании размещалась украинская администрация, и «никаких российских административных ведомств там изначально не было».

Ранее стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по инфраструктуре Херсона с помощью ракет HIMARS. Атака не увенчалась успехом — подразделения ПВО сбили все ракеты.

3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки наступлений ВСУ на Херсон отбиты. Он добавил, что на линии соприкосновения большого скопления украинских войск не наблюдается.