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14:21, 3 ноября 2022Россия

Власти объяснили отсутствие российского флага в центре Херсона

Власти заявили, что российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда администрации

Фото: РИА Новости

Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в город Геническ. Об этом Ura.ru сообщили власти Херсона.

Об исчезновении российского триколора со здания администрации Херсонской области на площади Свободы в Херсоне стало известно 3 ноября.

«Правительство Херсонской области еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место его временной дислокации», — объяснили причину отсутствия флага в региональной администрации. Уточняется, что ранее в здании размещалась украинская администрация, и «никаких российских административных ведомств там изначально не было».

Ранее стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по инфраструктуре Херсона с помощью ракет HIMARS. Атака не увенчалась успехом — подразделения ПВО сбили все ракеты.

3 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки наступлений ВСУ на Херсон отбиты. Он добавил, что на линии соприкосновения большого скопления украинских войск не наблюдается.

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Алина Гончарова
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