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07:59, 3 ноября 2022Экономика

Эрдоган раскрыл объем запасов газа на месторождении Сакарья в Черном море

Эрдоган: запасы газа на месторождении Сакарья в Черном море оцениваются в 540 млрд куб.

Фото: Unsplash

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл объем запасов газа на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его утверждению, разведанные запасы составляют 540 миллиардов кубометров. При этом, уточнил он, эта цифра еще может вырасти.

Ранее стало известно, что Анкара вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с Сакарьи. Первый газ с месторождения должен поступить в 2023 году. По прогнозам, на пик добычи Сакарья сможет выйти к 2026 году.

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Марина Совина
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