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16:40, 3 ноября 2022Бывший СССР

Супруга Зеленского понадеялась на ошибочность заявлений Маска

Жена Зеленского Елена понадеялась, что пост Маска о плане по Украине был случайной ошибкой
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена понадеялась, что заявление американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска об урегулировании украинского конфликта было случайной ошибкой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка», — заявила она.

Зеленская подчеркнула, что украинцы очень восхищались предпринимателем, так как он поддерживал Киев. По ее словам, это стало причиной острой реакции на пост Маска в Twitter. Также жена Зеленского поблагодарила миллиардера за предоставление Украине спутниковой сети Starlink, которая «все еще работает».

Ранее Маск призвал признать Крым территорией России и провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН. Как он утверждает, Киев должен обеспечить водоснабжение Крымского полуострова. Кроме того, Маск отметил, что Крым необходимо окончательно включить в состав России, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева».

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Кристина Есикова
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