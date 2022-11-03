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19:17, 3 ноября 2022Россия

Российский губернатор показал сильные разрушения из-за обстрела ВСУ

Губернатор Гладков опубликовал фото пострадавших при обстреле домов в Журавлевке

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал фотографии пострадавших при обстреле домов в селе Журавлевка. Снимки разрушений он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, некоторые из зданий настолько сильно пострадали, что «узнать их облик сложно». Среди таких зданий — библиотека и детский сад.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

При этом, по словам российского губернатора, повреждения получили и жилые дома в частном секторе.

Накануне с территории Украины было обстреляно белгородское село Масычево. Осколки снаряда повредили фасады двух частных домовладений. 1 ноября Гладков сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Козинка. В результате загорелась столовая на территории фермерского хозяйства. Кроме того, из-за обстрела пострадал один человек, получивший ранение легкой степени тяжести.

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Валерий Розенберг
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