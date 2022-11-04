Еще два киргизских банка приостановили обслуживание карт «Мир»

Киргизские банки «Бай Тушум» и «Оптима-банк» приостановили обслуживание карт «Мир»

Еще два киргизских банка, «Бай Тушум» и «Оптима-банк», приостановили обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитные организации.

Таким образом, карты «Мир» не обслуживают уже 9 из 23 банков страны. В свою очередь, Узбекистан аналогично отказался возобновлять работу российской платежной системы «Мир» из-за сопутствующих рисков. Подобное решение приняли ряд банков Армении, Казахстана и Вьетнама.

Ранее в сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На этом фоне 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

