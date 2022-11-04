Проигравший на выборах Болсонару согласился передать власть Луле да Силве

Globo: президент Бразилии Болсонару заявил о готовности передать власть Луле да Силве

Проигравший на выборах президента Бразилии Жаир Болсонару согласился передать власть победившему Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом заявил избранный вице-президент Жералдо Алкмин, сообщает Globo.

По словам Алкмина, координирующего передачу власти Луле да Силве, в четверг, 3 ноября Болсонару провел короткую встречу с ним. «Это было позитивно», — сказал Алкмин журналистам после встречи, отказавшись ответить на вопрос, поздравил ли его действующий президент с победой.

Алкмин добавил, что Болсонару заявил о «готовности федерального правительства предоставить любую информацию, помощь» в транзите власти, «поэтому у нас есть переход, который руководствуется общественными интересами».

Глава аппарата Болсонару Сиро Ногейра сообщил журналистам, что глава государства дал разрешение на продолжение процесса перехода власти избранному президенту. Инаугурация Лулы да Силвы намечена на 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Жаир Болсонару в частном разговоре с членами Верховного суда признал поражение на президентских выборах, заявив, что его предвыборная борьба против Лулы де Силвы подошла к концу.

31 октября 77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента проголосовали 49,16 процента избирателей.

Да Силва уже находился на высшем посту, возглавляя страну с 2003 по 2010 год. Комментируя свое избрание на пост главы государства, политик заявил, что у него начался процесс возрождения в бразильской политике. По его словам, страна сейчас находится «в очень сложной ситуации».