В Евросоюзе назвали стратегическую цель в отношении России
Независимость Европейского союза (ЕС) от российских энергоресурсов является стратегической целью объединения, заявила генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, пишет ТАСС.
В ходе выступления в Атлантическом совете в США она ответила на вопрос, может ли ЕС вернуться к российским энергоресурсам после завершения спецоперации на Украине. Она назвала основную задачу ЕС. «Это наша стратегическая цель. Я думаю, что развитие событий подтвердило это направление», — подчеркнула она. Политик добавила, что в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на 95 процентов.
Ранее Bloomberg писало, что в этом году синоптики прогнозируют относительно теплый ноябрь, так что энергетический кризис в Европе может ослабнуть из-за погоды.