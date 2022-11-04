В Евросоюзе назвали стратегическую цель в отношении России

ЕК назвала стратегической целью Евросоюза независимость от энергоресурсов России

Независимость Европейского союза (ЕС) от российских энергоресурсов является стратегической целью объединения, заявила генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, пишет ТАСС.

В ходе выступления в Атлантическом совете в США она ответила на вопрос, может ли ЕС вернуться к российским энергоресурсам после завершения спецоперации на Украине. Она назвала основную задачу ЕС. «Это наша стратегическая цель. Я думаю, что развитие событий подтвердило это направление», — подчеркнула она. Политик добавила, что в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на 95 процентов.

Ранее Bloomberg писало, что в этом году синоптики прогнозируют относительно теплый ноябрь, так что энергетический кризис в Европе может ослабнуть из-за погоды.