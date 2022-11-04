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11:42, 4 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве произошел пожар в здании энергетической компании

В Киеве произошел пожар в сервисном центре энергетической компании ДТЭК

Кадр: Telegram-канал «ТРУХА»

В Киеве произошел пожар в сервисном центре энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна», Telegram-канал которого выложил видео возгорания.

«Сообщают о пожаре в сервисном центре ДТЭК в Киеве», — сказано в сообщении украинских журналистов.

Официального подтверждения этой информации и комментариев от властей Киева пока не поступало, как и сведений о пострадавших. Также неизвестны детали произошедшего и причины пожара.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что утром 4 ноября в Киеве без света остались почти полмиллиона потребителей. По данным градоначальника, это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Кличко призвал жителей максимально экономить электроэнергию, поскольку ситуация в городе продолжает оставаться сложной.

Ранее в ноябре глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей города и области о том, что они на две недели могут остаться без электроэнергии.

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Олег Давыдов
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