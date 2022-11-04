Лушников заявил, что в России увеличат основной калибр армейских автоматов с 5,45 мм

В России рассматривают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов с 5,45 миллиметра, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лушникова, увеличения калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя исключать, поскольку «сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие». «В этом направлении мы обязательно будем работать», — пообещал Лушников.

По его словам, стрелковый комплекс с новым калибром может появиться в рамках разработки новой экипировки военнослужащего третьего поколения «Легионер».

Ранее сообщалось, что новое российское противодроновое ружье радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, которое может использоваться против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), испытают на подавление сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).