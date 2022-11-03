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10:44, 3 ноября 2022Наука и техника

Российское ружье РЭБ ЛПД-802 испытают на подавление навигационных сигналов

«Лаборатория ППШ»: ружье РЭБ ЛПД-802 испытают на подавление навигационных сигналов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новое российское противодроновое ружье радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, которое может использоваться против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), испытают на подавление сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Об этом со ссылкой на компанию «Лаборатория ППШ» сообщает ТАСС.

«Эффективная дальность действия ЛПД-802 будет выявлена в процессе проведения натурных испытаний. В ходе испытаний будут блокироваться дроны, использующие частотные диапазоны, лежащие в пределах 2,4 гигагерца, 5,1 гигагерца и 5,8 гигагерца, и каналы навигации ГНСС», — заявил разработчик.

В октябре «Лаборатория ППШ» сообщила, что в России проводятся испытания противодронового ружья РЭБ ЛПД-802.

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Иван Потапов
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