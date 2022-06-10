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Названа самая «умопомрачительная» российская система РЭБ

Военный обозреватель Литовкин назвал «Палантин» главной российский системой РЭБ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самой «умопомрачительной» российской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является «Палантин». Об этом для ТАСС пишет военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Главной особенностью этой системы автор назвал ее способность объединить в единую сеть комплексы РЭБ «Москва», «Житель» и «Дзюдоист». «Доподлинно сказать, что и как делают эти комплексы, не могу, но однозначно мешают всему летать, пересылать данные, в том числе и разговаривать по телефону», — пишет обозреватель.

По его словам, «Палантин», выступая системообразующей машиной, «объединяет информацию, систематизирует и перераспределяет данные на те средства, которые с высокой вероятностью смогут выполнить подавление».

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В июне Министерство обороны России впервые показало работу новейшего комплекса РЭБ «Палантин» в ходе специальной военной операции на Украине.

В ноябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Южный военный округ (ЮВО) одним из первых в России получит станции радиоэлектронной борьбы «Палантин», предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, стран НАТО, а также сотовой и радиосвязи.

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Иван Потапов
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