Названа самая «умопомрачительная» российская система РЭБ

Военный обозреватель Литовкин назвал «Палантин» главной российский системой РЭБ

Самой «умопомрачительной» российской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является «Палантин». Об этом для ТАСС пишет военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Главной особенностью этой системы автор назвал ее способность объединить в единую сеть комплексы РЭБ «Москва», «Житель» и «Дзюдоист». «Доподлинно сказать, что и как делают эти комплексы, не могу, но однозначно мешают всему летать, пересылать данные, в том числе и разговаривать по телефону», — пишет обозреватель.

По его словам, «Палантин», выступая системообразующей машиной, «объединяет информацию, систематизирует и перераспределяет данные на те средства, которые с высокой вероятностью смогут выполнить подавление».

В июне Министерство обороны России впервые показало работу новейшего комплекса РЭБ «Палантин» в ходе специальной военной операции на Украине.

В ноябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Южный военный округ (ЮВО) одним из первых в России получит станции радиоэлектронной борьбы «Палантин», предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, стран НАТО, а также сотовой и радиосвязи.