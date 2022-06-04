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Минобороны РФ показало работу стратегических «глушилок» на Украине

Минобороны показало видео работы комплекса РЭБ «Палантин» в рамках спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, войска РЭБ в рамках спецоперации выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника. Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

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Отмечается, что стратегическая система работает на дальность более 20 километров, причем не направленным лучом, а точечно. Это значит, что «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.

В ноябре 2020 года стало известно, что Южный военный округ (ЮВО) одним из первых в России получит станции радиоэлектронной борьбы «Палантин», предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, стран НАТО, а также сотовой и радиосвязи.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, комплекс «Палантин» создавался прежде всего «для противодействия новейшим военным системам связи НАТО». Особенно востребованным данное средство РЭБ, по мнению специалиста, станет для «глушения» беспилотников «любого класса».

Здесь и сейчас
Марина Совина
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