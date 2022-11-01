Россия провела испытания ружья РЭБ ЛПД-802 для подавления БПЛА из США

Лаборатория ППШ: проведены испытания ружья РЭБ ЛПД-802 для подавления БПЛА из США

В России проводятся испытания противодронового ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, которое может использоваться, в частности, для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из США. Об этом ТАСС сообщили в компании «Лаборатория ППШ».

«В настоящее время подавитель БЛА ЛПД-802 проходит все необходимые испытания. В ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации», — сообщили в компании.

Там добавили, что, «по сравнению с моделью ЛПД-801, изделие ЛПД-802 обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот для подавления американских дронов».

В «Лаборатории ППШ» уточнили, что в новом ружье усовершенствовано подавление спутниковых каналов навигационных систем, а также выросла емкость аккумулятора.

В октябре Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации на Украине российские военные применяют комплексы РЭБ «Леер-3».

В июне военный обозреватель Дмитрий Литовкин назвал «Палантин» главной российской системой РЭБ.