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09:02, 20 октября 2022Наука и техника

В России рассказали о применении способных глушить связь ВСУ комплексов

Минобороны России рассказало о применении комплексов РЭБ «Леер-3» в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские военнослужащие применяют комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Комплекс позволяет глушить связь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что «Леер-3» подавляет мобильную GSM-связь при помощи помех, которые передает беспилотник «Орлан-10» с передатчиками радиосигнала. Эта аппаратура блокирует работу любых устройств в определенных диапазонах без полной блокировки сотовых сетей. Мобильный пункт управления комплекса позволяет управлять тремя беспилотниками.

«Глушить телефоны ВСУ в радиусе до 30 километров комплекс может, пока беспилотник в небе, десятки часов. Более чем достаточно для подхода в указанный район наших подразделений», — сообщили в ведомстве, уточнив, что комплекс РЭБ может подавить связь около двух тысяч абонентов.

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Также «Леер-3» может рассылать SMS. «Цели у массовых рассылок бывают разные. Кроме психологического давления на бойцов ВСУ часто приходится заниматься оповещением мирных жителей на Украине», — уточнили в Минобороны.

Основной задачей комплекса является обнаружение массового скопления абонентов сотовой связи вдоль русла рек, в лесных массивах и других нехарактерных для этого местах. Координаты подобных скоплений передают в штаб для принятия дальнейших решений.

В феврале «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что несколько дивизий Западного военного округа усилят батальонами РЭБ, которые получат комплексы Р-330 «Житель», «Леер-3» и «Борисоглебск-2».

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Даниил Иринин
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